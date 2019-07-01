За пять месяцев российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 12,3%

За первые пять месяцев 2019 года российские авиакомпании перевезли более 44,88 млн пассажиров, что на 12,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Основные показатели работы гражданской авиации России показывают, что за январь—май 2019 года перевезено более 44,88 млн пассажиров. В том числе международные перевозки выросли на 18% — до 18,7 млн пассажиров, внутренние — на 8,4%, до 26,2 млн пассажиров»,— говорится в сообщении Росавиации.

Лидерами по перевозкам за пять месяцев стали: «Аэрофлот» (14,5 млн человек, +11,3%), «Сибирь» ((4,6 млн человек, +13,9%), «Россия» (3,7 млн человек, +6,9%), «Победа» (3,7 млн человек, +45,1%) и «Уральские авиалинии» (3,3 млн человек, +9,1%). На эти авиакомпании пришлось 66,4% всего рынка.