Российского миллиардера выписали из «кремлевского доклада»

Бизнесмен Валентин Гапонцев сумел убедить американский Минфин исключить его из списка близких к российской власти миллиардеров. Такого решения он добивался через суд, который на этих выходных объявил, что стороны заключили мировое соглашение, не дождавшись разбирательств. Как Гапонцеву это удалось? И действительно ли у него нет бизнеса в России? Об этом — Иван Якунин.

«Вместо серьезного расследования они просто перепечатали список российских миллиардеров журнала Forbes от марта 2017 года», — жаловался Гапонцев суду в конце прошлой зимы. Бизнесмен, который занимается производством фотонных лазеров, указывал, что уже 20 лет живет в США, и с Владимиром Путиным виделся только один раз, когда тот вручал ему награду за научные достижения. «Кремлевский доклад» не накладывает на его фигурантов никаких ограничений, но Гапонцев говорил, что публикация списка ударила по его репутации, и он начал терять контрагентов.

«Ъ FM» выяснил, что, несмотря на это, бизнесмен регулярно приезжает в Россию. Об этом рассказал советник гендиректора принадлежащей Гапонцеву компании «ИРЭ-Полюс» Александр Башевский: «Он приезжает сейчас гораздо реже, чем раньше, но это, по всей видимости, связано с состоянием здоровья. Он, конечно, могучий человек, но все-таки 80 лет. Он руководит предприятием, поэтому приезжает, чтобы развивать научные исследования. Лет 10 назад он уже страдал от таких инсинуаций американских властей. Даже не было оснований, чтобы его подозревать в чем-то. А здесь вдруг на ровном месте все это дело возникло. И конкуренты на этом пытались сыграть».

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В иске Гапонцев требовал признать решение министра финансов США Стивена Мнучина незаконным, исключить свою фамилию из списка и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам. Конкретная сумма не называлась. Прошло семь месяцев, и на сайте окружного суда Колумбии появился скан решения: «Стороны рассчитывают составить документы, отражающие суть соглашения, в течение трех недель». За бюрократической, на первый взгляд, формулировкой, скрывается важный прецедент. Однако он совсем не означает, что покинуть список удастся и другим российским бизнесменам, считает преподаватель университета Ратгерса в США Сергей Костяев: «Помню, когда у Олега Дерипаски были проблемы, в правительстве даже обсуждалась программа, по которой закупали бы алюминий в болванках. То есть видно, что Дерипаска — свой олигарх. Если человек с помощью своих юристов может просто на документах показать, что его бизнес от решения российского правительства никак не зависит, соответственно, он никаким образом не может быть проводником “кремлевской руки”, то совершенно очевидно, что можно быть удаленным из этого списка».

Действительно, из всех российских бизнесменов, которых американский Минфин взял на карандаш, Олег Дерипаска больше остальных пытается покинуть черные списки. Он снизил свою долю в En+, тоже судится с Минфином, потратил почти $1 млн на лоббистов и даже объявил награду тому журналисту, который объяснит, почему тот оказался под санкциями. Но между его делом и делом Валентина Гапонцева есть два важных отличия. Во-первых, к Гапонцеву не применяли никаких рестрикций. Во-вторых, что более важно, у него есть американский паспорт, продолжает старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин: «Несомненно, это позитивный знак. Считалось, что это достаточно бессмысленная трата времени и денег — судиться с Минфином США. Зависит от того, какого конкретного аргумента, выдвинутого командой юристов Валентина Гапонцева, Минфин испугался.

Может быть, принимался во внимание фактор незначительности данной ситуации, может быть, приняли во внимание, что он 20 лет резидент США, а это кардинальным образом меняет дело.

Соответственно, на него распространяются требования Конституции США, которые не распространяются на нерезидентов».

Публично в Минфине США на конфликт с Валентином Гапонцевым пока не отреагировали. Зато откликнулся журнал Forbes, рейтинг которого якобы и лег в основу «кремлевского доклада». Издание перестало включать миллиардера в российскую версию и поместило его в рейтинг американских бизнесменов. А его состояние оценили в $3 млрд.

Принадлежащая Валентину Гапонцеву компания IPG Photonics расположена в Массачусетсе. В ней больше 2 тыс. сотрудников.