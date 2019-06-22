Олег Дерпипаска рассчитывает на внесудебный порядок

Олег Дерипаска изменил свой иск к Минфину США о снятии санкций. Бизнесмен направил обновленный документ в Федеральный суд округа Колумбии. В иске говорится, что Дерипаска просит пересмотреть свое включение в санкционный список во внесудебном порядке.

Предприниматель указывает: Управление по контролю за иностранным активами признало, что он больше не контролирует компанию «Евросибэнерго», а значит, решение о его попадании под ограничения может быть аннулировано. Иск опубликовал журналист газеты The New York Times. «Ъ FM» приводит фрагменты этого документа.

Это дело направлено в суд, чтобы запретить Управлению по контролю за иностранными активами американского Минфина использовать разрушительную силу экономических санкций США без соблюдения ее правовых полномочий. 6 апреля 2018 года Олег Дерипаска, гражданин России, стал жертвой политической борьбы американского правительства после предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016-м. Против Дерипаски публично выступили ответчики. Управление по контролю за иностранными активами полагается на их утверждения, хотя они основаны на ложных слухах и являются клеветой против бизнесмена. Это свидетельствует о превышении юридических полномочий для достижения политического результата. При нынешнем политическом климате Дерипаска по-прежнему скептически относится к возможности беспристрастного разбирательства по его делу. По данным Управления по контролю за иностранными активами, Дерипаска владел компанией «Евросибэнерго». Однако теперь ведомство признает, что это не так. Теперь Дерипаска будет ходатайствовать перед Управлением о пересмотре решения о внесении его в санкционный список.

Также Олег Дерипаска попросил суд рассмотреть действия Управления Минфина на предмет предвзятости и нарушения некоторых процессуальных норм. Каковы шансы, что с Олега Дерипаски снимут санкции? И от чего может зависеть это решение? Партнер юридической фирмы FBK Legal Александр Ермоленко уверен, что исключение бизнесмена из списка возможно только после изменения политической ситуации:

«Через суд шансов немного, потому что ситуация достаточно специфическая. Санкции не снимаются таким образом, они применяются к иностранцам. Механизма не работает так: пришел, доказал — и он сработал. В США и в странах, где существует независимый суд, разбирательство — это способ сделать обсуждение той или иной проблемы публичным, осветить в газетах, заставить государство раскрыть какие-то доказательства. Отказ от владения активом — это весомый аргумент, если ему удастся доказать что он не контролирует компанию или на тот момент не контролировал. В любом юридическом процессе очень важны детали и свидетельства, которые будут предъявлены. Но конкретно в этой истории у американских властей не все основывается на документах. Есть информация иного рода — в открытых источниках.

Здесь у Олега Дерипаски и его адвокатов есть шанс. Они могут сказать, что применены достаточно жесткие меры на основании непроверенной информации.

Что касается других российских олигархов, которые не оспаривают санкции, это зависит от того, у кого какие планы в отношении Запада и участия в бизнесе там. Дерипаска выбрал очень западный путь — именно так принято делать в тех же самых Штатах и Европе. Сейчас только первое рассмотрение, так что у него еще будет возможность подать апелляцию. Но в этот список как включают, так и исключают. Меняется политическая ситуация, обстоятельства владения активами, тогда может измениться и отношение американских властей к нему».

Олег Дерипаска находится под санкциями США с апреля прошлого года. В его иске к Минфину указывалось, что из-за ограничений бизнесмен потерял $7,5 млрд.

Анна Никитина