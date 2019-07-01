Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

В России второй раз за год повысились тарифы на коммунальные услуги — на 2,4% (в среднем по стране). Постановление о разделении индексации на два этапа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в 2018 году. Решение было принято в связи с повышением НДС с 18% до 20%. В январе тарифы индексировали на 1,7%.

Повышение тарифов в российских регионах на втором этапе будет неоднородным: для каждого субъекта правительством будут установлены средние индексы платы. Например, в Москве тарифы ЖКХ вырастут на 4,8%, в Санкт-Петербурге — на 4,5%, а примерно в половине субъектов — на 2% (Калининградская, Саратовская, Ярославская области и т. д.).

Напомним, что с 1 июля в России также станет обязательной установка приборов учета пользования коммунальными услугами нового поколения, так называемых умных счетчиков. К 2021 году страна должна перейти на приборы с функцией дистанционной передачи данных. Замену счетчиков будет оплачивать государство.

Подробнее о росте цен в ЖКХ — в публикации “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».

Что еще ждет россиян в июле 2019 года — в публикации “Ъ”.