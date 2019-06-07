На ЗСД для автомобилистов ввели «дачные» льготы

С 7 июня при проезде по Западному скоростному диаметру в Петербурге для водителей легковых автомобилей начали действовать летние «дачные» скидки. Они введены по пятницам — при движении в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой Е-18 «Скандинавия» (за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ – Белоостров и обратно) и по воскресеньям — в обратном направлении. Специальный тариф составляет 50% от действующего в настоящее время базового тарифа «Транспондер», сообщили в компании «Магистраль Северной столицы».

Срок действия льгот — до конца сентября 2019 года, уточнили в МСС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что движение по ЗСД предложили сделать бесплатным на время ремонта Кольцевой автодороги в Петербурге.