Проект реконструкции кунгурского Гостиного двора прошел историко-культурную экспертизу

Разработана научно-проектная документация для реконструкции кунгурского Гостиного двора и приспособления здания культурного наследия для современного использования. Предполагается, что в здании разместят фуд-корт, магазины, офисные помещения и банк, а также экспозиционные залы. Проект успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу.

«Необходимо еще получить заключение Главгосэкспертизы России, и уже тогда можно будет говорить о конкретных планах по реконструкции объекта»,— сообщил министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, кунгурский Гостиный двор отнесен к памятникам архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные здания сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

Здание кунгурского Гостиного двора передано на ответственное хранение подведомственному учреждению краевого минимущества в ноябре 2018 года. Объект прошел процедуру консервации и находится под охраной.