Первый замглавы Росгвардии собирается уйти в отставку

Как стало известно “Ъ”, первый заместитель главы Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении. Это могло произойти после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов подписал приказы, перераспределяющие обязанности своих заместителей.

Согласно документам, сфера полномочий господина Меликова, которая была достаточно широкой, значительно сократилась. Он должен был курировать лишь войсковой спецназ, отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

Службу также покидает его сослуживец генерал-лейтенант Сергей Милейко. Он занимался тыловыми вопросами в качестве заместителя директора.

Президент России Владимир Путин своим указом от 27 июня также освободил от занимаемой должности начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-лейтенанта полиции Леонида Веденова, сообщил “Ъ” информированный источник.

Подробнее об отставках — в материале “Ъ” «Росгвардия умерила тыл».