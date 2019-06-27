Станцию метро «Академическая» откроют после ремонта 1 июля

После проведения ремонтных работ станция метро «Академическая» в Петербурге будет открыта 1 июля, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В связи с открытием станции, маршруты автобусов №61, №102, №153, №178, №К-9, №К-72, №К-93, №К-131, №К-193 и №К-278А планируется запустить по прежним трассам. Трамваи маршрутов №38 и №61 после 1 июля продолжат работать по действующим трассам.

Напомним, что станция метро «Академическая» была закрыта на капитальный ремонт 31 июля прошлого года.