Южно-Африканская Республика как новый вызов

Как стало известно “Ъ”, МИД ждут важные кадровые перестановки. В скором времени может смениться посол России в Южно-Африканской Республике (ЮАР): занимающего этот пост с 2012 года Михаила Петракова, как ожидается, сменит директор департамента новых вызовов и угроз (ДНВ) Илья Рогачев. ЮАР — очень важная с точки зрения российской внешней политики страна, поскольку она наряду с Бразилией, Россией, Индией и Китаем входит в неформальное объединение БРИКС. Критики называют эту пятерку искусственным формированием, но Россия рассматривает ее как один из новых центров притяжения в формирующемся многополярном мире. В ходе визита в южноафриканский Дурбан в прошлом году секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал БРИКС «важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах», а страны объединения — «ключевыми участниками процесса обновления международных отношений, перехода от американоцентричной однополярности недавнего прошлого к постзападному мироустройству» (см. “Ъ” от 30 июня 2018 года).

Илья Рогачев потомственный дипломат, в 1984 году окончил МГИМО МИД СССР и с тех пор работает в системе МИДа. Имеет большой опыт работы на ведущих должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2001–2004 годах — заместитель директора ДНВ, с 2004 по 2009 год — заместитель постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке. Возглавляемый им департамент занимается современными глобальными проблемами — от терроризма и оргпреступности до наркотрафика и угроз в киберпространстве. Выступая на одном из мероприятий МГИМО, Илья Рогачев говорил, что его подразделение является одним из самых загруженных, в частности, по таким параметрам, как документооборот, участие в различных комиссиях и группах. Как уже сообщал “Ъ”, в этом году из состава ДНВ будет вычленен отдел по международной информационной безопасности, который станет новым, 42-м департаментом министерства (см. “Ъ” от 1 апреля).

На пост главы ДНВ собеседники “Ъ” прочат Владимира Тарабрина, нынешнего директора ситуационно-кризисного центра МИДа. Он окончил МГИМО в 1979 году и поступил на работу в МИД. В 1995–1998 годах был начальником отдела и заместителем директора правового департамента МИДа. В 1998–2002 годах занимал пост старшего советника постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. С августа 2002 года по сентябрь 2008 года был заместителем директора правового департамента МИДа. С 16 сентября 2008 года по 25 июня 2013 года Владимир Тарабрин был послом России в Габоне, а по возвращении стал послом по особым поручениям. Ситуационно-кризисный центр МИДа он возглавил в 2017 году. Этот имеющий статус отдельного департамента центр был создан в 2013 году с целью реагирования на экстренные ситуации, связанные с угрозой жизни, здоровью и безопасности российских граждан и учреждений за рубежом.

Елена Черненко