Путин поручил в случае необходимости использовать армию для борьбы с паводком в Иркутской области

Президент России поручил подключать армию для борьбы с паводком в Иркутской области, если это потребуется. «В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости»,— сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Напомним, в Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах региона, больше всего пострадал Тулунский район. По предварительным данным, погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести. Затопленными оказались 4 тыс. домов, 17 участков федеральных автомобильных дорог. За медицинской помощью обратились 631 человек, госпитализированы 117 взрослых и 19 детей. Синоптики ожидают 6-7 июля повторное повышения уровня воды. В МЧС по региону уточнили, что сильное повышение уровня воды произошло из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов.

Подробнее о ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».