Грузию отправили в список стран повышенного инфекционного риска

В Домодедово задержали высадку пассажиров рейса Батуми-Москва. Это произошло за неделю до официального закрытия авиасообщения между Россией и Грузией. Как заявили в Роспотребнадзоре, пассажиров самолета в течение получаса проверяли на наличие инфекций. Досмотр проводился, чтобы не допустить ввоз заболеваний на территорию России.

В официальном заявлении ведомства говорится, что на борту обнаружили ребенка с высокой температурой: «В целях предотвращения ввоза и распространения на территории России инфекционных заболеваний 29 июня сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту Домодедово осуществлялся досмотр воздушного судна, прибывшего рейсом Батуми-Москва “Уральских авиалиний”. В ходе проводимой бесконтактной термометрии был выявлен пассажир — ребенок с температурой тела 38 градусов. Специалистами Роспотребнадзора на борт был вызван врач медицинского пункта аэропорта, который поставил ребенку диагноз фарингит. Родители отказались от госпитализации и проследовали дальше по месту жительства».

Что может стать причиной проверки пассажиров? И как проводится процедура? Эти вопросы «Ъ FM» задал депутату Госдумы, бывшему главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко: «В данном случае это был или звонок от бортпроводников, или какое-то сообщение о том, что в Грузии зафиксированы случаи инфекционных заболеваний. По прилету в самолет заходит бригада, проводит мероприятия с помощью дистанционного измерения температуры — видеокамеры фиксируют изменение цвета и другие цифровые показатели. После проведения беседы было принято решение отпустить всех пассажиров. Учитывая что все были в окружении больного, всех просят поехать домой и ограничиться в общении, если в течении семи дней появится температура, немедленно обратиться к врачу».

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией был введен после массовых протестов в Тбилиси, в том числе антироссийских.