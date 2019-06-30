У Alitalia появился очередной потенциальный спаситель

О своих планах выкупить долю в проблемном итальянском авиаперевозчике Alitalia объявил боливийский предприниматель польского происхождения Герман Эфромович. По мнению господина Эфромовича, он вполне мог бы выкупить до 30% в Alitalia, которая проходит процедуру банкротства и находится под внешним управлением, и сделать то, что не удается уже многие годы никому,— спасти ее, причем всего за полгода.

Свое заявление господин Эфромович сделал в телефонной беседе с журналистом итальянского издания Il Sole 24 Ore Джанни Драгони (интервью опубликовано в бумажной версии итальянской газеты). В интервью Герман Эфромович, в частности, сообщил: «Две недели назад мы направили письмо в адрес Ferrovie dello Stato (оператор итальянских железных дорог, который участвует в разработке плана помощи Alitalia.— “Ъ”) и банка Mediobanca с предложением покупки до 30% в Alitalia». В обмен на это господин Эфромович ожидает для своей команды мест в руководстве Alitalia, а для себя лично — поста генерального директора. «По крайней мере, вначале, чтобы провести реструктуризацию»,— отмечает он.

Герман Эфромович — 69-летний боливийский предприниматель польского происхождения, владелец конгломерата Synergy Group. В 2004 году конгломерат приобрел обанкротившуюся латиноамериканскую авиакомпанию Avianca, восстановил ее работу, расширил операции, создав Avianca Holdings. Входящие в холдинг компании работают по всему латиноамериканскому региону, включая Бразилию, Перу, Эквадор, Никарагуа, Гватемалу, Колумбию и др. Группа авиакомпаний Avianca — второй по величине в этом регионе авиаперевозчик после LATAM. Авиапарк — 189 самолетов, в основном Airbus A320, A330, Boeing 787-8 и Embraer 190. В 2018 году авиакомпании Avianca перевезли 30,5 млн пассажиров, в первом квартале 2019 года — 7,7 млн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка в 2018 году — $4,9 млрд, чистая прибыль — $1,1 млн. В первом квартале 2019 года выручка составила $1,15 млрд, но компания получила чистый убыток в размере $67,9 млн.

По словам господина Эфромовича, купить долю в Alitalia ему посоветовал его друг, итальянский экономист Антонио Джузетти. «Alitalia — замечательная компания. Я не понимаю, как она может нести убытки. Да ее можно восстановить за полгода. Вот я купил колумбийскую Avianca 14 лет назад, у нее было 34 самолета и 4,3 тыс. сотрудников, и я ее восстановил. Теперь у нее 189 самолетов и 22 тыс. сотрудников, выручка была $350 млн, а стала $4,5 млрд»,— заявил он.

Как отмечает Il Sole 24 Ore, для покупки 30-процентной доли в Alitalia боливийскому бизнесмену понадобится не менее $273 млн.

Господин Эфромович заявляет, что вся необходимая сумма у него имеется в наличии и ему не придется даже брать кредит (в настоящее время он владеет 78% голосующих акций Avianca и 52% ее капитала).

В первое же время он намерен провести необходимые сокращения штата, но только тех, «кто плохо работает». «Компания обязательно вырастет. Поначалу могут быть сокращения, но через год-два у Alitalia будет больше сотрудников, чем сегодня»,— заверил предприниматель.

При этом господин Эфромович совсем не упоминает ряда интересных фактов, например, того, что контролируемое его конгломератом бразильское отделение Avianca объявило себя банкротом в декабре 2018 года и сейчас находится в процессе возвращения арендодателям своих самолетов. Кроме того, в прошлом месяце Герман Эфромович был отстранен от исполнения обязанностей председателя совета директоров Avianca. Поводом к этому стал иск от United Continental Holdings, которая обвинила предпринимателя в неуплате долга в размере $456 млн. Эти средства были взяты Германом Эфромовичем в прошлом году под залог доли в Avianca Holdings, по мнению United Continental Holdings, он нарушил условия договора.

Алена Миклашевская