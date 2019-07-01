«Инновация» вернулась к традициям

В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов «Инновации» — впервые в истории государственной премии в области современного искусства ее вручали не в столице. Заниматься премией «Инновация», учрежденной в 2005 году Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) и Министерством культуры РФ, в этом году поручено Волго-Вятскому филиалу ГЦСИ (в составе РОСИЗО). Выставка номинантов, вошедших в шорт-лист, открылась в его резиденции, нижегородском Арсенале, а церемония прошла на Стрелке — в одном из старинных пакгаузов. Из Нижнего Новгорода — Анна Толстова.

Кажется, такого количества официальных лиц на мероприятии, связанном с таким неофициозным делом, как современное искусство, в Нижнем не видели со времен открытия Арсенала — единственного центра современной культуры в российских регионах, сделанного по мировым стандартам, и единственной стройки, доведенной до победного конца региональным филиалом ГЦСИ. Открывавшая церемонию награждения заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что Нижний Новгород достоин быть постоянной штаб-квартирой «Инновации», и тем самым косвенно подтвердила слухи, будто бы общероссийскую премию по современному искусству собираются перенести из Москвы в регионы. С самого начала «Инновации» наиболее острые споры вызывала номинация «Региональный проект» — многие воспринимали ее как унижение, как гетто для тех, кто, дескать, не дотягивает до столичного уровня. И организация, и результаты «Инновации-2019» показывают, что в области современного искусства регионы давно не уступают столице.

Художником года провозгласили екатеринбуржца Владимира Селезнева за ретроспективу «Иногда кратчайший путь — самый длинный» в арт-галерее Ельцин-центра, проектом года — перформанс «Страсти по Мартену» Анны Абалихиной, Алексея Сысоева и Ксении Перетрухиной, хоть это и работа московской команды, но она была сделана для Выксы и показана на фестивале «Арт-Овраг-2018» (забавно, что оба лауреата были отмечены в этом году и премией Сергея Курехина: «Страсти по Мартену» получили гран-при, Селезнев — кураторский приз). В номинации «Новая генерация» победил перформанс «Пролетайте и соединяйтесь», устроенный нижегородцами Анной Козониной, Анастасией Дмитриевской и Антоном Рьяновым на стадионе «Водник». Лучшим образовательным проектом назвали Владивостокскую школу современного искусства Яны Гапоненко. А среди региональных проектов отметили выставку «Суперобложка» кураторов Елены Ищенко и Дениса Яковлева в краснодарском центре современного искусства «Типография», где базируется знаменитая на всю Россию и уже хорошо известная за ее пределами «Группировка ЗИП».

Только в номинации «Куратор года» преобладали москвичи, а приз присудили самому крупнобюджетному проекту — выставке «Ткань процветания», сделанной в «Гараже» Ярославом Воловодом, Валентином Дьяконовым и Екатериной Лазаревой. За поддержку современного искусства России поблагодарили Владимира Потанина, а приз за книгу года, учрежденный благотворительным фондом «U-Art: Ты и искусство», на этот раз носил мемориальный характер — специальное жюри отдало его «Эпизодам модернизма» Глеба Напреенко и ушедшей в этом году Александры Новоженовой.

Волго-Вятский филиал ГЦСИ вполне оправдал явную «регионализацию» премии тем, как все было грамотно и осмысленно сделано. На выставке, которую курировала Алиса Савицкая, начальница выставочного отдела Арсенала, стремились избежать обычной для «инновационных» экспозиций документальной скуки: все «проектные» номинации были представлены не в виде фото- и видеодокументации, а в смешных комиксах нижегородско-петербургского дуэта уличных художников Максима Трулова и Ксюши Ласточки. Торжественную церемонию, где объявления лауреатов перемежались оперными номерами в исполнении оркестра Нижегородской филармонии, заезжих солистов и виджея-виртуоза Яна Калнберзина, специально устроили на Стрелке в пакгаузах — павильонах, оставшихся от Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, чуть было не снесенных и спасенных нижегородцами, вступившимися за индустриальное наследие города. Поддержав таким образом дело охраны памятников, «Инновация» дала шанс нижегородскому губернатору Глебу Никитину выступить с красивой речью и благодарить градозащитников за сохранение этой инновационной для своего времени архитектуры. И главное, в экспертный совет и жюри «Инновации», после нескольких лет кризиса, связанного с неудачным менеджментом РОСИЗО, вернулись профессионалы в области современного искусства. Правда, вернулась и старая проблема премии — конфликт интересов, когда номинанты и даже лауреаты либо институционально связаны с экспертным советом и жюри, либо непосредственно являются их членами.

На тему коррупции пошутил и Леонид Бажанов, основатель ГЦСИ, вынужденный покинуть центр, когда его подчинили РОСИЗО: получая давно заслуженный приз за вклад в развитие современного искусства, он говорил, что теперь, когда ему пришлось уйти из ГЦСИ, коррупционный момент отсутствует, и трогательно благодарил за работу директоров и сотрудников всех региональных филиалов созданной им организации. Так что финал церемонии вышел грустным. Все ждали праздника, а именно того, что в Нижнем объявят о выводе ГЦСИ из состава РОСИЗО, подчинение которому привело к глубоком кризису некогда независимой институции, и о включении ГЦСИ в состав ГМИИ имени Пушкина, что обогатит главный московский музей сетью филиалов на местах с высокопрофессиональными сотрудниками. Однако об этом якобы уже решенном на верхах вопросе решили объявить в конце следующей недели.