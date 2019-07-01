Кое в чем сильны

На юбилейном концерте на «Открытие Арене» Андрей Макаревич и его коллеги нарушили сразу несколько неписаных правил, по которым строятся обычно такие события. Рассказывает Борис Барабанов.

В программе концерта на спартаковской арене было много относительно новых песен. Принято считать, что круглая дата, тем более такая впечатляющая,— это повод для экскурса в историю. Скажем, когда в 2012 году в тур, посвященный своему 50-летию, отправилась группа The Rolling Stones, в программе концертов была от силы одна новая песня, максимум — две. Абсолютное большинство песен были старше 20 лет.

«Машина времени» включила в программу юбилейного концерта шесть песен, выпущенных в последние десять лет. Это очень смелое решение, если иметь в виду, что ни одна из них не стала за это время хитом, сравнимым не то что с «Поворотом» или «Костром», но даже и с «Однажды мир прогнется под нас».

В первой половине концерта группа сыграла немало баллад и среднетемповых песен, что тоже было непривычно для коллектива, который взялся раскачать целый стадион. На фоне аншлага, который на этой же 45-тысячной арене не так давно собрала группа «Ленинград» (см. “Ъ” от 15 июня), «Открытие Арена» смотрелась пустовато, хотя в спорткомплексе «Олимпийский», исчезнувшем, к сожалению, с концертной карты, то же количество людей ощущалось бы как «биток».

Бывших участников группы на сцену не позвали. Относительно недавно покинувший коллектив клавишник Андрей Державин смотрел концерт с трибуны и постил в Facebook восторженные видео. Приглашение Петра Подгородецкого, который значится в соавторах важнейших хитов группы, сведущие люди называют невозможным на сто процентов — таков статус его нынешних отношений с Андреем Макаревичем. Больше всего не хватало Евгения Маргулиса. В годы его работы в коллективе он давал ту горько-ироничную блюзовую ноту, которой так не хватает нынешнему составу. К тому же в альбомах «Машины времени» помимо прочих вышли когда-то его песни «Шанхай-блюз» и «Мой друг лучше всех играет блюз» — абсолютная классика, против исполнения которой вряд ли возразил бы хоть один из присутствующих.

Но «Машина времени» — это та группа, которая может себе позволить петь что хочет, где хочет, с кем хочет и для кого хочет. Идеей отметить юбилей на стадионе Андрей Макаревич поделился с “Ъ” еще год назад (см. “Ъ” от 28 июля 2018 года). И тогда же он сказал, что хочет, чтобы в программе юбилейного концерта было больше акустики. Действительно, многие песни, включенные в сет-лист, относятся к камерной части каталога «Машины времени». Возможность согреться в танце у мерзнувших обитателей танцпартера появилась только во второй половине концерта. Демография танцпартера тоже была своеобразной: на других концертах, когда камера, транслирующая изображение на экран, выхватывает лица в первых рядах, это чаще всего юные девушки, независимо от возраста героев рок-н-ролла на сцене. В случае с «Машиной времени» это чаще всего были вполне взрослые мужчины, иногда убеленные сединами. Но реагировали они под стать юным фанаткам.

Сценография шоу была традиционной, с серпантином и фейерверками, а ближе к финалу в танцпартер выплыли огромные надувные объекты: гитара, барабан с цифрой 50, рыба (видимо, из песни «Рыбка в банке», которая на концерте не прозвучала) и кот — неизменный герой графики Андрея Макаревича.

При всех возможных претензиях, которые могут предъявить «Машине времени» поклонники, не услышавшие ту или иную песню, не увидевшие того или иного музыканта, главной на концерте была не музыка — ее все знают наизусть, и общий экстаз на финальной «Свече» был неизбежен. Центральным сюжетом события была демонстрация живучести «Машины». Группа существует 50 лет, это больше, чем любой другой популярный рок-коллектив в стране. Группа пережила несколько этапов травли: первый — в социалистическом Советском Союзе, последний — в современной России, отказавшей музыкантам в праве высказываться на острые темы. Группа играет в любую погоду, и в любую погоду найдется пара десятков тысяч людей, которые ей подпоют.