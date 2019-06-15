Трибун стабильности

Петербургская группировка «Ленинград» выступила на спартаковской футбольной арене в рамках тура по стадионам, построенным к Чемпионату Мира 2018 года. Уровень сценографии выдерживал сравнения с любыми шоу зарубежных гастролеров. Будет жаль, если вся эта красота была сделана всего для одного концерта, считает Борис Барабанов.

В преддверии большого российского турне «Ленинграда» по новым футбольным стадионам Сергей Шнуров заявил, что по его окончании группа закончит свое существование. Мало кто поверил лидеру на 100%, ведь в истории «Ленинграда» уже был один распад, после которого группа вернулась под лозунгом «Снова живы для наживы». Да и в этот раз Сергей Шнуров говорил москвичам на стадионе: «Может быть, это последний концерт в Москве! Может быть!»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На этот концерт нужно было идти, даже если вы видели «Ленинград» совсем недавно — в декабре в «Олимпийском» (подробнее — в “Ъ” от 17 декабря). Это должно было быть особенное шоу. Как и положено представлениям большой стадионной группы, представления «Ленинграда» для закрытых арен и для стадионов существенно отличаются друг от друга. «Ленинград» вообще сейчас очень похож на большую западную группу из тех, что ездят по миру с миллионными гонорарами. Налаженная машина менеджмента, программа, выверенная по минутам, внятный звук, которого не ждешь на стадионе, огромные экраны, на которых все видно даже самым дальним рядам трибун.

Отдельная гордость группы — видеопроекция, придуманная специалистами компании «Сила света».

Русские мастера видеосопровождения работают по всему миру, чего стоит одна история с созданием иллюстраций для турне канадского рэпера Дрейка.

«Сила света» построила на московской сцене «панельку». На выдвинутый углом к зрителям параллелепипед проецировались квадратные секции жилого дома, который, согласно сценарию, трансформировался то в старую компьютерную игру («***баб»), то в купе поезда («В Питере пить»), то в открытки с Эйфелевой башней («Вояж»). И каждый раз дом рассыпался, картинка возвращалась в исходное состояние, а лирический герой или героиня — в свой родной двор. В этот вечере «во дворе» собрались 45 000 человек.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

И этот двор был выстроен не только из экранных пикселей, но и из вполне материальных объектов. Здесь была характерная ржавая карусель и вбитые в землю автомобильные покрышки, а рядом, на авансцене, постановщики выстроили автобусную остановку и даже притащили на стадион уличные фонари. Среди них бродили красавицы — вокалистки «Ленинграда» в блестящих платьях — и парни-инструменталисты в суровых худи и майках-алкоголичках.

Это был двор, в котором каждый из зрителей чувствовал себя как дома.

Ощущение усиливал фронтмен группы, он регулярно спускался в народ, чтобы дать «пятюню» обитателям первых рядов танцпартера. Если все пойдет, как запланировано, то программа в этом виде должна быть показана во всех пунктах стадионного турне «Ленинграда» вплоть до финального октябрьского шоу на питерском стадионе «Газпром Арена».

Применив все современные технологии и потратив огромные деньги, «Ленинград» создал для концерта шоу, близких которому в России нет и не предвидится. Шнуру и его команде мало было просто нарисовать картинки, которые будут появляться в такт музыке.

Как и вся сегодняшняя «вселенная “Ленинграда”», декорации и сценография концерта создавали у зрителя абсолютно органичное чувство своего, родного места, из которого не сбежать при всем желании.

Играя на протяжении двух или трех последних лет практически одну и ту же программу с небольшими инъекциями новых песен, «Ленинград» вырастил из своего концерта остров стабильности, где жители страны прячутся от окружающей турбулентности.

На этом концерте корреспондент «Ъ» разглядел на трибунах много людей достаточно солидного, можно даже сказать, пенсионного возраста. Они очень точно и громко воспроизводили все тексты песен, даже самые рискованные с точки зрения законодательства. До них Сергей Шнуров, оказывается, тоже смог достучаться. В конце концов, строчку «И при всём при внешнем *** (равнодушии — “Ъ”) сердцем я люблю страну свою» принимает близко к сердцу любой, независимо от возраста и убеждений. Ну, а песня “Просто светят звезды” и вовсе давно стала неофициальным Гимном России.