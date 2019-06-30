Тинькофф банк предупредил о проблемах в работе приложения

Клиенты Тинькофф банка могут столкнуться с трудностями при входе в мобильный банк. «Здесь, действительно, по техническим причинам может возникать ошибка. Коллеги в курсе данной проблемы, ориентировочно до 2 июля должны будут это исправить»,— рассказали «РИА Новости» в колл-центре банка. Клиентам посоветовали пользоваться интернет-версией Тинькофф банка.

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Тинькофф банка. По их словам, при входе в систему всплывает сообщение «Не удалось выполнить операцию. Повторите позже», а на главной странице нет информации о картах.

«В воскресенье днем у ограниченного количества клиентов могли возникнуть технические сложности при входе в личный кабинет. Все неполадки были устранены в течение часа, в настоящее время проблем не наблюдается»,— сообщили позднее “Ъ” в пресс-службе банка.