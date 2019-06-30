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Шойгу анонсировал строительство в воинских частях РФ мусороперерабатывающих заводов

В воинских частях России откроют заводы по переработке мусора, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются»,— сказал министр в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, вопросы, связанные с переработкой и утилизацией мусора, стали одними из самых задаваемых на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о переработке мусора — в спецпроекте “Ъ” «Грязь большого города».

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