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Две ИКМО Петербурга подали в суд на Горизбирком

Избирательные комиссии муниципальных округов «Сампсониевское» и «Сергиевское» обратились в Санкт-Петербургский городской суд с исками к Горизбиркому. В них они требуют отменить решение ГИК об установлении более поздних сроков приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты.

Напомним, ранее Горизбирком продлил сроки приема документов в пяти петербургских муниципалитетах, включая «Сампсониевское» и «Сергиевское», из-за выявленных нарушений процедуры выборов.

Дата рассмотрения исковых заявлений ИКМО пока неизвестна.

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