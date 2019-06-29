Две ИКМО Петербурга подали в суд на Горизбирком

Избирательные комиссии муниципальных округов «Сампсониевское» и «Сергиевское» обратились в Санкт-Петербургский городской суд с исками к Горизбиркому. В них они требуют отменить решение ГИК об установлении более поздних сроков приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты.

Напомним, ранее Горизбирком продлил сроки приема документов в пяти петербургских муниципалитетах, включая «Сампсониевское» и «Сергиевское», из-за выявленных нарушений процедуры выборов.

Дата рассмотрения исковых заявлений ИКМО пока неизвестна.