Горизбирком продлил сроки приема документов в пяти петербургских муниципалитетах

Петербургский избирком продлил срок принятия документов у претендентов на получение статуса кандидатов в муниципальные депутаты в муниципальные образования «Екатерингофский», «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское» и «Сергиевское».

Как сообщает «Фонтанка.ру», решение было принято из-за выявленных нарушений в работе избирательных комиссий.

Напомним, что сотрудники горизбиркома, по итогам объезда муниципальных округов, на работу которых поступило больше всего жалоб, подали заявления в прокуратуру и Следственный комитет. В частности, заявления касаются работы МО «Красненькая речка», МО «Екатерингофское», МО «Академическое», МО «Сампсониевское», МО «Сергиевское» и МО «Ржевка»