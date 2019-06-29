Консорциум Mitsui и JOGMEC покупает у НОВАТЭКа 10% в «Арктик СПГ 2»

Консорциум Mitsui и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлу (JOGMEC) приобрел 10% «Арктик СПГ-2». Договор купли-продажи с НОВАТЭКом был подписан в Японии в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений»,— говорится в сообщении на сайте НОВАТЭКа. Отмечается, что закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после получения одобрения регуляторов.

Президент России по итогам переговоров с премьер-министром Японии сказал, что инвестиции консорциума в проект «Арктик СПГ-2» составят почти $3 млрд.

Как рассказал ТАСС глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, Mitsui и JOGMEC входит в проект почти на тех же условиях, что были у других акционеров проекта. НОВАТЭК же намерен оставить себе 60% доли в проекте, то есть после сделки с японскими компаниями состав акционеров «Арктик СПГ-2» сформирован. В него вошли: китайские CNOOC, CNPC, французская Total и японские Mitsui и JOGMEC (по 10% у каждого участника).

О намерении НОВАТЭКа подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC сообщалось еще в начале июня. Ранее “Ъ”, что именно японский консорциум в составе Mitsui, Mitsubishi и JOGMEC является основным претендентом на покупку 10% в «Арктик СПГ» после того, как в конце апреля 20% в проекте получили китайские CNPC и CNOOC.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «Долю в "Арктик СПГ" получат японцы».