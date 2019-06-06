Долю в «Арктик СПГ» получат японцы

НОВАТЭК собирается 7 июня подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC. Mitsubishi, которая также претендовала на долю в проекте, в эту сделку не вошла. Таким образом, НОВАТЭК сформировал консорциум основных иностранных инвесторов в проект и теперь может принять окончательное инвестрешение.

НОВАТЭК в пятницу подпишет соглашение о базовых условиях продажи доли в своем проекте «Арктик СПГ 2» японскими компаниям Mitsui и JOGMEC. Об этом сообщила японская газета Jiji Press, информацию подтвердили и источники “Ъ”. По данным “Ъ”, речь идет о совокупной доле обеих компаний в размере несколько меньше 10%. “Ъ” уже сообщал 26 апреля, что именно японский консорциум в составе Mitsui, Mitsubishi и JOGMEC является основным претендентом на покупку 10% в «Арктик СПГ» после того, как в конце апреля 20% в проекте получили китайские CNPC и CNOOC. Однако, судя по всему, Mitsubishi на данном этапе в проект не войдет.

Условия сделки с японцами будут такими же, как и с другими участниками консорциума: 10% в «Арктик СПГ» обойдутся им в сумму до $2,1 млрд деньгами (в зависимости от цены на нефть) и еще около $600 млн в виде вклада в капитал проекта.

НОВАТЭК, по данным “Ъ”, изначально в большей степени склонялся к продаже доли именно японскому консорциуму, нежели саудовской Saudi Aramco, поскольку Япония на данный момент является крупнейшим в мире рынком СПГ.

Кроме того, присутствие в капитале проекта «прозападных» акционеров может послужить ему дополнительной защитой от гипотетических санкций США.

В целом после этой сделки НОВАТЭК может приступить к принятию окончательного инвестрешения по «Арктик СПГ 2». Глава компании Леонид Михельсон говорил, что было бы удобнее принять инвестрешение после того, как состав акционеров будет сформирован. На данный момент 10% в «Арктик СПГ 2» уже получила французская Total, а сделки с CNPC и CNOOC находятся в процессе закрытия.

Стоимость «Арктик СПГ 2» оценивается в $21 млрд, его мощность составит 19,8 млн тонн СПГ в год, запуск первой очереди планируется на конец 2022 года.

Юрий Барсуков