Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает, где можно отдохнуть в жаркие дни.

К концу следующей недели в Москву должно вернуться лето. Во всяком случае, с такими обещаниями выступают синоптики. Пока на улице и так довольно влажно, но совсем скоро ситуация изменится, и горожан потянет к воде.

Рассказываю, где и за сколько можно отдохнуть в черте города. В Shore House начал работать второй — 30-метровый — бассейн. Шесть сотен лежаков, бар, фуд-корт и зона для игровых видов спорта. Ощущению, что ты на модном заграничном курорте, могут помешать лишь отблески куполов с соседних церквей и девушки в бикини и на шпильках. Тренеры из Crocus Fitness проводят здесь тренировки — от workout на площадке до аквагимнастики. По выходным работают диджеи и выступают музыканты. Стоимость входного билета в будние дни — 2 тыс. руб., в выходные — 3 тыс. руб. Бунгало на пять человек можно арендовать за 25 тыс. руб.

Еще одно относительно новое место — бассейн с подогревом в «Лужниках». Здесь тоже есть фуд-корт, фреш-бар и спортивная площадка. В пяти минутах ходьбы — рестораны и парковые велодорожки. Аренда лежака с видом на главный стадион мундиаля на весь день в выходные обойдется в 2 тыс. руб. Доплатить придется за халат, полотенце и сейфовую ячейку.

Замыкает мой личный рейтинг «The Баssейн» — место для любителей больших скоплений людей. Зато в самом сердце «Сокольников». Отдохнуть здесь можно за 2,5 тыс. руб. в день. На прокат выдаются нарды, бадминтон и волейбольные мячи. По вечерам здесь устраивают полноценные pool party с диджеями и танцами.