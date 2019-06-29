Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность по поводу закупок Турцией С-400

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Осаке обсудили вопросы улучшения двусторонних отношений и выполнение общих задач в Сирии. Как сообщает Белый дом, американский президент также выразил обеспокоенность в связи с планами Анкары приобрести российские ЗРС С-400.

«Президент и призвал Турцию работать с Соединенными Штатами в сфере оборонного сотрудничества таким образом, чтобы это приводило к укреплению НАТО»,— сообщила пресс-служба Белого дома (цитата по ТАСС).

Ранее господин Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что «в процессе поставки (Турции российских С-400.— “Ъ”) нет отсрочек». «Хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий»,— подчеркнул турецкий президент.

Договор о намерениях по поводу закупки комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость контракта оценили в $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».