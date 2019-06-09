Турцию отговаривают от покупки С-400

Администрация США вновь предупредила Турцию, что покупка российских комплексов С-400 может обойтись стране «потерей миллиардов долларов». Как сообщил Пентагон, в случае заключения контракта с Москвой Анкара будет исключена из числа производителей и поставщиков деталей и частей для новейшего истребителя F-35 Lightning II, а турецкие летчики лишатся права проходить обучение в США. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что могут отменить возможные ограничения, если власти Турции согласятся купить американские зенитные системы Patriot.

Вашингтон снова напомнил союзнику по НАТО о недопустимости закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. «Мы ясно дали понять на всех уровнях, что Турция не получит самолеты F-35, если решит закупить системы С-400,— заявила в пятницу заместитель министра обороны США Эллен Лорд.— Это будет означать, что мы будем вынуждены начать процесс вывода Турции из программы F-35».

По словам госпожи Лорд, согласно уже заключенным контрактам, турецкие компании производят 937 деталей и запчастей новейшего истребителя, включая детали фюзеляжа и шасси.

В случае заключения контракта с Москвой программа сотрудничества будет пересмотрена и начиная с 2020 года «в очень дисциплинированной и уважительной манере будет постепенно свернута».

При этом будет использована схема, которая, добавила Эллен Лорд, «не повредит реализации программы».

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что программа подготовки турецких пилотов в США будет прекращена, а всех граждан Турции, которые находятся в Америке в связи с их участием в программе создания F-35, попросят покинуть страну. Анкаре будет отказано и в праве участия в ежегодной конференции, связанной с обсуждением деталей программы.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже направил своему турецкому коллеге Хулуси Акару письмо с предупреждением, что санкции могут вступить в силу 31 июля. Кроме того, как заявила госпожа Лорд, если Анкара все же согласится заключить оружейный контракт с Москвой, США могут ввести санкции «в ускоренном режиме».

Согласно существующим договоренностям, Турция является одной из десяти стран НАТО, согласившихся закупить новейшие американские истребители. Ранее в Анкаре заявляли о желании купить не менее 100 самолетов F-35.

В Вашингтоне считают, что после закупки Турцией зенитных ракетных комплексов Москва сможет получить доступ к секретной информации о новейших истребителях.

«Мы не хотим, чтобы F-35 находились вблизи С-400, потому что таким образом будут раскрыты детали конструкции F-35»,— пояснила Эллен Лорд.

Анкара заключила договор о намерениях по поводу закупки комплексов С-400 с Москвой в 2017 году. Стоимость контракта тогда оценили в $2,5 млрд. С тех пор сроки поставки комплексов неоднократно переносились, но, как заявили на этой неделе в турецком Министерстве обороны, страна ожидает начала поставок еще до конца лета этого года.

В письме главы Пентагона особо подчеркивается, что этот контракт «ослабит возможность Турции поддерживать или улучшать сотрудничество с Соединенными Штатами и НАТО, а также приведет к большей стратегической и экономической зависимости Турции от России».

Кирилл Белянинов, Вашингтон