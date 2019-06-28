США заявили, что нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали из Ирака

Власти США пришли к выводу, что за атаками беспилотников на нефтепровод в Саудовской Аравии стоит не Йемен, а Ирак, сообщает WSJ. Знакомые с разведданными высокопоставленные источники издания сообщили, что изначально дроны базировались на юге Ирака.

«Вызывает обеспокоенность, что союзники Ирана в регионе пытаются открыть новый фронт в конфликте между Тегераном и Вашингтоном»,— пишет издание.

Напомним, в середине мая беспилотники атаковали нефтепровод на территории Саудовской Аравии. В нападении заподозрили хуситов. В результате Эр-Рияд приостановил прокачку, а цены на нефть подскочили почти на доллар. За день до этого неизвестные напали на четыре торговых судна в районе порта Фуджейра.

О нападении на танкеры в Персидском заливе читайте в публикации “Ъ” «Танкеры попали под удар».