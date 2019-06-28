Россия продлила нулевую пошлину на ввоз овощей, фруктов и вина из Молдавии

Россия продлила до 31 декабря нулевую пошлину на ввоз в Россию пяти категорий сельхозпродукции из Молдавии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Нулевая пошлина будет действовать для следующих продуктов:
Напомним, Россия ввела пошлины на молдавские товары в 2014 году, после того как Кишинев подписал соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. В декабре 2018-го правительство РФ своим постановлением отменило с 1 января пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, а также винограда и винодельческой продукции.
Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Молдавии придержали шлагбаум».
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