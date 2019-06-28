Россия продлила нулевую пошлину на ввоз овощей, фруктов и вина из Молдавии

Россия продлила до 31 декабря нулевую пошлину на ввоз в Россию пяти категорий сельхозпродукции из Молдавии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Нулевая пошлина будет действовать для следующих продуктов:

овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов;

яблок, груш, айвы;

абрикосов, вишни и черешни, персиков (включая нектарины), слив и терна;

консервированных овощей;

натуральных виноградных вин, включая крепленые вина.

Напомним, Россия ввела пошлины на молдавские товары в 2014 году, после того как Кишинев подписал соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. В декабре 2018-го правительство РФ своим постановлением отменило с 1 января пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, а также винограда и винодельческой продукции.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Молдавии придержали шлагбаум».