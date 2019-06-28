Турция перебросила колонну бронетехники и спецназ на границу с Сирией

Колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в турецкую провинцию Хатай у границы с Сирией, сообщает агентство Anadolu. Усиление позиций на границе произошло на фоне минометного обстрела наблюдательного пункта Турции в сирийском Идлибе, в результате которого погиб турецкий военнослужащий.

По данным Минобороны Турции, атака велась с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами, и была умышленной. В военный штаб был вызван российский атташе в Анкаре, которому сказали, что нападавшие «понесут жестокое наказание».

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».