Москву ждут дождливые выходные

Столицу накрыли дожди. В пятницу осадки в Москве продолжатся. Также синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, местами возможны грозы. Накануне дождь в столице шел весь день. Москвичи жаловались на подтопления улиц, особенно в тех местах, где проводится ремонт.

К тому же в субботу в столице сильно похолодает, а дожди закончатся только в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус: «Осадки сохранятся в отдельных районах Москвы и области, будут умеренными. Пик придется на предстоящую ночь. Температура воздуха будет постепенно снижаться. Ближайшей ночью в столице +12…+14 градусов. В дневные часы в столице +16…+18. В Подмосковье от 14 до 19 градусов тепла. По-прежнему будет ветрено. Дождливой, облачной и ветреной будет в столичном регионе и суббота. А температура воздуха еще понизиться. В центре города ночью +10…+12, а днем не выше +12…+14 градусов».

Накануне пробки в Москве в час пик достигли девяти баллов. Из-за дождя большие затруднения движения возникали на Садовом кольце. А сегодня вечером проблемы будут на выездах из города, сообщил директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «В пятницу ожидаем довольно сильные пробки, начиная со второй половины дня. Это связано, прежде всего, с оттоком москвичей за город, к этому добавляются погодные условия. Поэтому постарайтесь выехать как можно раньше, если вы едете за город, или наоборот попозже, после 22 часов. Если говорить про наиболее загруженные места, то это выездные магистрали: Ленинградское, Звенигородское, Киевское шоссе и Волгоградский проспект».

Тепло вернется в Москву в начале следующей недели. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха в столице поднимется до 24 градусов.

Елена Иванова