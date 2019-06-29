От колонии дали отсрочку на материнство

Как стало известно “Ъ”, к восьми годам заключения приговорил городской суд дагестанского Каспийска вдову воевавшего в Сирии боевика Заура Амирханова, вернувшуюся в Россию с пятью детьми и внуком после гибели мужа. Однако срок реального отбывания наказания суд отодвинул для нее на двенадцать лет, определив многодетную мать и бабушку лишь под полицейский надзор.

Эльмира Амирханова вылетела из России в Турцию с мужем и четырьмя детьми пять лет назад. В декабре 2014-го они уже были в рядах антиправительственных формирований в Сирии. Женщина, как установило следствие, готовила боевикам еду, стирала и чинила одежду, а также вела подсобное хозяйство.

В ноябре 2017 года, по данным силовиков, в результате налета авиации НАТО погиб ее муж. Уже после его смерти Эльмира Амирханова родила пятого ребенка. Пока они находились в Сирии, погиб и муж ее дочери, которую родители выдали замуж в 14 лет. В Россию женщина возвращалась не только с пятью детьми, но и с ребенком, которого ее дочь родила в Сирии.

В январе этого года они перебрались в Турцию, а 6 марта прилетели в Грозный. Прямо в аэропорту Эльмира Амирханова, числившаяся в международном розыске, была задержана сотрудниками отдела полиции Каспийска.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК — участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Представ перед судом, который рассматривал ее дело в особом порядке, Эльмира Амирханова признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, ей пришлось выехать из России по настоянию мужа, а когда тот заявил, что им надо перебраться в Сирию, она отговаривала его, но он был согласен отдать ей паспорт и отпустить, лишь забрав у нее детей.

После гибели мужа она сделала все, чтобы вернуться на Родину. Скопив $6 тыс.— столько требовалось для того, чтобы нелегально перебраться на территорию Турции,— она добралась до Стамбула, где оформила документы для возвращения в Россию.

Подробности жизни на войне она вспоминать не хотела, но попросила суд не лишать ее свободы ради пятерых несовершеннолетних детей, один из которых — совсем малолетний ребенок.

О пребывании Эльмиры Амирхановой в стане боевиков следствию рассказала и Залина Габибулаева — в апреле 2013 года она была приговорена в Северной Осетии к двум годам лишения свободы за незаконный оборот оружия, а после отсидки перебралась в Сирию. Там она познакомилась с 35-летней Эльмирой из Каспийска, которая оказывала медицинскую помощь раненым боевикам и помогала по хозяйству. Во время предварительного следствия она опознала свою знакомую. В суде по делу Амирхановой Габибулаева не участвовала — ее показания только огласили.

Вынося приговор, судья Каспийского городского суда Аида Джабраилова учла смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении у подсудимой несовершеннолетних детей и положительную характеристику с места жительства. Суд также учел, что Амирханова «предприняла значительные усилия, чтобы выехать из Сирии и с пятерыми детьми вернуться в Россию».

Эльмира Амирханова была приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ суд отсрочил ей реальное отбывание наказания до исполнения четырнадцати лет младшему сыну осужденной, то есть на двенадцать лет.

Юлия Рыбина, Махачкала