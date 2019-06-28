Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска

Прокуратура Черняховска (Калининградская область) обратилась с иском в суд к местной администрации, потребовав привести герб муниципального образования в соответствие с рекомендациями Геральдической комиссии: убрать латинские буквы GF, инициалы маркграфа Георга Фридриха, даровавшего Инстербургу (прежнее название Черняховска) статус города. Несколько дней назад лидер Русской общины Калининградской области Максим Макаров обратился к прокурору области Сергею Хлопушину с просьбой провести проверку законности разработки, утверждения, принятия и использования «немецких гербов», заявив об «умышленной геральдической и правовой диверсии».

Прокуратура Черняховска направила иск в городской суд, в котором просит признать незаконным бездействие органов местного самоуправления, «выразившееся в непринятии мер к приведению официальной символики — герба муниципального образования в соответствие с требованиями закона». В заявлении, которое было опубликовано в пятницу на сайте ведомства, содержится требование возложить на ответчиков обязанность устранить нарушения федерального законодательства: «исключить буквы на изображении герба МО».

«Установлено, что герб муниципального образования "Черняховский городской округ" не приведен в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при президенте РФ от 28.06.2006 года, что является нарушением требований ст. 9 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления РФ"»,— говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В прокуратуре Черняховска «Интерфаксу» пояснили, что в рекомендациях Геральдического совета говорится о недопустимости размещения на гербе надписей, букв, фраз на любых языках и алфавитах. При этом на гербе города изображены две буквы, выполненные готическим шрифтом — GF. Это инициалы маркграфа Георга Фридриха, даровавшего Инстербургу статус города.

После распада СССР города Калининградской области получили свои гербы в основном путем компиляции старой восточнопрусской символики.

Краеведы объясняли такой подход преемственностью Советска, Гусева, Балтийска с немецкими Тильзитом, Гумбинненом, Пиллау. В то же время сторонники «русского калининградского мира» традиционно выступают против любых упоминаний и употреблений старых названий и символики. В конце прошлого года у властей Балтийска возникла идея поменять герб. Среди аргументов — наличие «короны короля Вильгельма I, родоначальника прусского милитаризма».

Фото: inster39.ru

Тренд смены символики докатился и до курортного Зеленоградска. Инициаторам не понравилась камбала на гербе. Сейчас деликатесную рыбу в промышленных масштабах не добывают, но местные рыбаки ловят ее прямо с променада. Критики говорят, что герб якобы был дарован городу перед войной нацистским преступником гауляйтером Восточной Пруссии Эриком Кохом. Символику Зеленоградска рассмотрели члены Общественной палаты области, которые рекомендовали властям города отказаться от проведения конкурса на новый герб. Александр Горбовских, заслуженный юрист РФ и член правления Калининградского клуба краеведов на заседании ОП, в частности, напомнил, что камбала на действующем гербе появилась задолго до прихода к власти нацистов в Германии.

Между тем несколько дней назад лидер Русской общины Калининградской области Максим Макаров обратился к прокурору области Сергею Хлопушину с просьбой провести проверку законности разработки, утверждения, принятия и использования «немецких гербов». «Региональная общественная организация "Русская община Калининградской области" считает, что в 2005 году в нашем регионе произошла умышленная геральдическая и правовая "диверсия", негативные последствия которой продолжаются до настоящего времени,— говорится в заявлении.— Такой "диверсией" мы считаем деструктивный и неконтролируемый региональной властью процесс учреждения в муниципалитетах Калининградской области гербов, почти полностью повторяющих гербы бывших немецких городов Восточной Пруссии».

Александр Гмырин, Калининград