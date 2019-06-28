Максим Соколов покинул пост гендиректора «Группы ЛСР»

Максим Соколов досрочно ушел с должности генерального директора «Группы ЛСР», сообщается на сайте компании. Решение было принято по итогам годового собрания акционеров.

Как отмечается, господин Соколов займет должность первого заместителя генерального директора. Новым гендиректором «Группы ЛСР» назначен основатель компании Андрей Молчанов.

«В связи с тем, что Андрей Молчанов недавно завершил свою деятельность на посту президента Национального объединения строителей, у нас появилась возможность интенсивнее задействовать его в оперативном руководстве компанией. И мы сочли необходимым этой возможностью воспользоваться»,— уточнил председатель совета директоров компании Дмитрий Гончаров. Он добавил, что консолидация команды руководителей «однозначно» пойдет на пользу «Группе ЛСР» в период трансформации строительного рынка.

Напомним, Максим Соколов возглавлял Минтранс с 2012 года. Он покинул свой пост в мае 2018 года.

Подробнее о том, как Максим Соколов стал гендиректором «Группы ЛСР» — в материале “Ъ”-Санкт-Петербург.