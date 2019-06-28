Топ-менеджер «Рольфа» Кайро не признал вину в валютных махинациях

Директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро не признал вину в выводе 4 млрд руб. за рубеж по подложным документам. «Считаю себя законопослушным гражданином. Заключение под домашний арест считаю чрезмерной мерой»,— заявил топ-менеджер в Басманном суде Москвы (цитата по ТАСС).

Следствие попросило отправить его под домашний арест, потому что подозреваемый часто выезжает за пределы РФ и может скрыться. Анатолий Кайро является гражданином Украины, а в России имеет вид на жительство. Защита предложила отпустить топ-менеджера под залог 20 млн руб.

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Анатолий Кайро стал первым задержанным по делу о выводе средств из компании «Рольф». Всего в деле четверо подозреваемых.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Все это рок-н-рольф».