Песков рассказал, зачем Путин пришел на ужин лидеров G20 с термокружкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, зачем Владимир Путин принес с собой термокружку на ужин в честь лидеров стран «двадцатки». «Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса»,— сказал господин Песков «РИА Новости». Других деталей он не привел.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Президент России часто берет термокружку с собой на мероприятия. В частности, господин Путин был с ней на пресс-конференции и прямой линии.

Напомним, в японском городе Осака 28–29 июня проходит саммит G20. В рамках этого мероприятия Владимир Путин и провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча продлилась 1 час 20 минут. В Кремле итоги переговоров оценили позитивно.

Подробнее о встрече — в публикации “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».