В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и Трампа

Переговоры президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошли в позитивном и конструктивном ключе, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Переговоры с Трампом были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов. Хотя были и темы, по которым у наших стран имеются разногласия. Но, в целом, отмечается, наверное, настрой двух стран на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные»,— сказал господин Песков. Президент США пока никак не оценил переговоры.

По словам Дмитрия Пескова, президенты пришли к выводу, что уровень двусторонних торговых отношений «никоим образом не соответствует потенциалу» двух стран. По итогам встречи главы государств условились посмотреть, что мешает расширению «горизонтов торгово-экономического обмена».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин.

Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».

Подробнее о встрече — в публикации “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».