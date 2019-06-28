«Реал-Инвест» планирует замкнуть цикл переработки ПЭТ в Нижегородской области

ООО «Технопарк Реал-Инвест» увеличивает мощности по переработке полиэтилентерефталата (ПЭТ, самый распространенный полимер для производства пластиковой упаковки и тары) вдвое до 16 тыс. т в год. Об этом “Ъ-Приволжье” рассказал директор ООО «Реал Кстово» (входит в группу компаний «Реал-Инвест» Льва Тарабарина) Артем Патрин.

Он сообщил, что компания вложила в закупку дополнительного оборудования 60 млн руб. Его расчетная мощность составляет 20 тыс. т переработанного пластика в год.

Переработка ПЭТ в технопарке «Реал-Инвест» началась в октябре 2018 года. Компания инвестировала в запуск производства 100 млн руб. Сейчас технопарк выпускает пэт-флексы (хлопья), которые в дальнейшем другие производители используют в качестве сырья для производства собственной продукции. В перспективе «Реал-Инвест» планирует замкнуть производство и начать выпускать ПЭТ-преформы (для производства технических пластиковых бутылок) или ПЭТ-листы.

ООО «Технопарк Реал-Инвест» зарегистрировано в феврале 2001 года. Уставный капитал – 6,7 млн руб. 100% принадлежит Льву Тарабарину, он же является генеральным директором. По итогам 2017 года выручка компании составила 108,4 млн руб., чистая прибыль – 5,3 млн руб.

Александра Викулова