Разметка провалилась

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в этом году в Ижевске провалили работу по нанесению дорожной разметки. В связи с этим руководитель региона сделал замечания главе города Олегу Бекмеметьеву и министру транспорта Алексею Горбачеву. Нанесенная в этом году разметка на некоторых дорогах Ижевска уже стерлась, подрядчик ООО «СП» должен ее восстановить. По мнению экспертов, для того чтобы исключить проблемы с разметкой, властям города необходимо поработать над условиями контрактов и изменить сроки выполнения работы.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, нанесённой несколько недель назад разметки уже нет. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда-Ижевск» и сделал соответствующие замечания главе города Олегу Бекмеметьеву и министру транспорта республики Алексею Горбачеву. Также он отметил, что виновные будут наказаны.

«Мы провалили работу в этом направлении. Работа была организована безобразно. К сожалению, когда организовывали конкурс допустили, что на него зайдут просто проходимцы, у которых нет ни ресурсов, ни возможностей, ни опыта качественной работы, но закон позволял зайти на конкурс. Один конкурс отменили, сейчас выиграли еще одни деятели. Мне председатель правительства доложил о том, что уже нанесенную разметку не принимают»,— отметил господин Бречалов.

Регион готовится начать использовать для разметки более качественные материалы с гарантией в два года. «Я общался с коллегами из других регионов, где уже попробовали разметку из пластика. Да, два года держит. Причем при хорошем трафике. Поэтому в этом году некоторые участки в пилотном режиме мы попробуем. Да это чуть дороже, но два года гарантии. Если все получится то, в следующем году мы будем использовать ее в республике»,— заявил глава региона.

Напомним, что ранее власти Ижевска расторгли контракт с глазовской компанией «Роршах», которая выиграла конкурс на 5,99 млн руб. по нанесению осевой разметки на городских улицах. Начальная стоимость контракта составляла 16,9 млн руб. По словам Олега Бекмеметьева, она не исполняла контрактные обязательства. Далее власти провели повторный конкурс. Победителем торгов на сумму 16,6 млн руб. стало ижевское ООО «СП». На прошлой неделе представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили разметку, которую нанес новый подрядчик — часть участков не соответствовала нормативам. Подрядчик обязан переделать ее за свой счет.

Претензии к качеству разметки и контролю со стороны городских властей за ее состоянием в течение года ранее высказал заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД по Ижевску Андрей Монахов.

Накануне на сессии гордумы начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Ольга Удалова подтвердила, в этом году для работ по нанесению разметки «попался не ответственный подрядчик». Сейчас у управления есть договоренность с Минтрансом региона. «Мы заключаем на этой неделе договор на предоставление нам в безвозмездное пользование ретрорефлектометра по измерению светоотражаемости, светоподачи. Будем проводить инвентаризацию нанесенной разметки»,— отметила госпожа Удалова.

Депутат Гордумы Ижевска, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев пояснил, что недобросовестный подрядчик, о котором идет речь,— это ООО «СП». По мнению господина Ломаева, для того чтобы исключить подобные казусы с разметкой, властям города необходимо раньше проводить торги. «Аукцион у нас в этом году был в марте. С момента размещения до момента исполнения должно пройти 45 дней по закону. То есть на момент исполнения контракта уже был май. Плюс потом из-за одного подрядчика снова пришлось размещать аукцион. Поэтому я считаю, что мы это все должны провести в январе, а сроки исполнения контракта мы можем хоть какие поставить. Тогда мы будем понимать, что у нас железобетонно есть подрядчик, который будет выполнять работу, у которого уже все есть»,— пояснил депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что должно быть соответствующее обеспечение контракта, чтобы у подрядчика было понимание «величины ответственности в денежном эквиваленте». «Нужно юридически посмотреть, где можно усилить требования к контракту в части владения спецтехникой, чтобы она была у подрядчика, например, или увеличить обеспечение контракта. Например, я участвую как исполнитель, у меня начальная цена контракта 4,5 млн руб., а обеспечение —1,5 млн руб. То есть когда проходил аукцион опустились почти на 70%. Сумма контракта получилась более 1,5 млн руб. и обеспечение 1,5 млн руб. С какой я ответственностью будут подходить к исполнению контракта, если у меня обеспечение 1,5 млн руб.? Я же рискую этими деньгами. Поэтому и ответственность у меня совершенно другая»,— отметил Борис Ломаев.

Оксана Мымрина