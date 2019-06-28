Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на фоне ухода главного дизайнера

Капитализация Apple в четверг, 28 июня, снизилась на $9 млрд — до $919,02 млрд на бирже NASDAQ. Это произошло на фоне сообщения о том, что директор по дизайну компании Джонатан Айв решил покинуть свой пост. На момент закрытия торгов акции компании стоили $199,74 (уровень закрытия предыдущих торгов — $199,8).

Господин Айв решил создать свою независимую дизайнерскую компанию. Среди его клиентов в том числе будет и Apple. Пост господина Айва займет главный операционный директор Джефф Уильямс.

Подробнее об уходе Джонатана Айва — в материале “Ъ FM” «Главный дизайнер Apple выбрал независимость».