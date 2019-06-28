Главный дизайнер Apple выбрал независимость

Из Apple уходит директор по дизайну Джонатан Айв. Автор самых известных продуктов компании создает собственное дизайнерское бюро. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times. Как теперь изменятся «яблочные» гаджеты и чем займется Джонатан Айв? Подробности — у Светланы Беловой.

Джони Айва называют одним из самых закрытых сотрудников Apple. Говорят, что в компании есть его личная секретная лаборатория, в которой мало кто бывал. Однажды вице-президент по разработке iOS Скотт Форсталл признавался, что даже не знает, где находится студия Айва. Вероятно, там и рождался лаконичный стиль iPod , iPhone и Mac. Джони Айв возглавил дизайнерское направление корпорации в 1996 году. Он лично подбирал каждого специалиста в свою команду.

Джонатан Айв, дизайнер: «Мы маленькая команда дизайнеров и работаем вместе 20-25 лет. Одна из вещей, которую мы поняли, — важно уметь слушать, потому что очень часто лучшие идеи высказываются теми, чей голос звучит тихо. Идеи очень хрупкие, невозможно заранее сказать, когда они придут к вам, и сколько именно их возникнет. За многие годы совместной работы нам удалось создать такую команду и рабочую атмосферу, которые увеличивают вероятность возникновения продуктивных идей».

Эту команду увести с собой Айв не сможет. Дизайнеры останутся в Apple, как, собственно, и сам дизайнер — он не разрывает все связи окончательно. Его новая компания — LoveFrom — по-прежнему будет выполнять заказы «яблочного» бренда. Вероятно, он возьмется и за разработку других товаров, полагает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Если раньше он мог работать только на Apple, то сейчас он сможет выполнять любые сторонние контракты, точнее, его студия. Насколько он сам будет погружен в процесс разработки, мы, конечно, пока не знаем. И он может делать все что угодно, начиная от музыкальных инструментов и заканчивая дизайном яхт или космических кораблей».

Сдержанный минимализм стиля Айва — одна из самых узнаваемых вещей в мире дизайна. Еще на заре своей карьеры он разрабатывал мебель, расчески и даже унитазы — все строгое, без излишеств, с плавными формами. Кстати, одним из его смелых экспериментов, против которого выступал Стив Джобс, стало введение в Apple белого цвета. До Айва все продукты компании были черными или оттенка moon gray. Эксперты не исключают, что дизайнер продолжит работать в нише гаджетов. И предложит своим новым заказчикам неожиданные решения, говорит главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов:

«Джонатан Айв — это не менеджер среднего звена. Если бы он захотел, то смог бы выбить любые условия.

На мой взгляд, в обозримом будущем, в течение трех-пяти лет, мы увидим прямо или косвенно конкурирующие продукты других компаний, к дизайну которых приложило руку бюро Джонатана Айва. Я не думаю, что он уходил на условиях полной эксклюзивности работы с Apple по всем направлениям потребительской электроники».

Уже известно, что обязанности Джони Айва перейдут к вице-президенту по промышленному дизайну Эвансу Хэнки и вице-президенту по дизайну пользовательских интерфейсов Алану Дай. Они будут подчиняться главному операционному директору Джеффу Уияльмсу. Он в свое время руководил разработкой Apple Watch.

Последним проектом Джони Айва стала разработка кампуса Apple Park. Это новая штаб-квартира компании Apple в Купертино. Она построена в форме кольца, внутри которого фруктовые сады и пруд. Стоимость проекта — более $5 млрд.