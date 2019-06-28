Бортко сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Кинорежиссер Владимир Бортко подал в городской избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Собеседник «Интерфакса» в Санкт-Петербургской избирательной комиссии сказал, что кандидат от городского отделения КПРФ собрал необходимое количество листов поддержки.

«Бортко сдал 161 подпись муниципальных депутатов»,— сказали в горизбиркоме.

Напомним, все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр. Выборы должны состояться в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы. До этого рабочая группа, в которую входят члены ЦИКа и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, обнаружила ряд нарушений в деятельности муниципальных избиркомов. Проект «Объединенные демократы» составил список муниципалитетов, где предвыборные процедуры сопровождаются очередями, драками, недопуском кандидатов в здания или закрытыми избиркомами.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Очереди, драки, закрытые избиркомы».