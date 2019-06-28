Глава Рослесхоза подал в отставку

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик, также занимающий должность замминистра природных ресурсов и экологии, написал заявление об увольнении на имя премьера Дмитрия Медведева. «Да, такое заявление есть. Я подтверждаю»,— сообщил господин Валентик ТАСС.

Иван Валентик возглавил Рослесхоз в 2014 году. В том же году его назначили заместителем главы Минприроды. До этого господин Валентик занимал различные должности в Минсельхозе и Росприроднадзоре.

В январе 2019-го спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала господина Валентика из-за ситуации с незаконной заготовкой древесины. Она отметила, что за восемь лет ничего не мешало Рослесхозу внести соответствующие поправки в Лесной кодекс и остановить незаконную вырубку леса. В апреле Иван Валентик анонсировал предстоящие изменения в лесной отрасли.

Подробнее об этом — в интервью “Ъ” Ивана Валентика «Если нет собственного производства, то не может быть и договора аренды».