Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro

Корпорация Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), в ходе которой представила iOS 13 с «темной темой» и компьютер Mac Pro стоимостью $5999 в базовой комплектации. В новой версии macOS Apple отказалась от iTunes. Обновления также коснулись iPad, получившего собственную операционную систему, и Apple Watch, у которых появился собственный магазин приложений.

Глава Apple Тим Кук открыл ежегодную конференцию WWDC, которая проходит в Сан-Хосе с 3 по 7 июня, с первого трейлера фантастического сериала «Для всего человечества» — одного из нескольких оригинальных шоу для своего стримингового сервиса Apple TV+, который дебютирует осенью этого года. Тем самым корпорация вновь дала понять, что собирается составить серьезную конкуренцию на рынке стриминга. От анонсов корпорация перешла к презентации обновлений своих продуктов.

Фото: Mason Trinca, Reuters

iOS 13

Трендом последнего года в разработке стало наличие темной темы: ее добавляют в браузеры, приложения и операционные системы. Apple решила не отставать от тенденций и внедрила темную тему в iOS 13. Недавно ту же функциональность показал и Google в бета-версии Android Q. Еще одним «крупным» обновлением в системе стало появления набора текста свайпом, то есть без отрыва пальца от клавиатуры. iOS 13 также привносит:

Разблокировку по лицу на 30% быстрее;

Открытие приложений в два раза быстрее;

Экономию места от обновлений: они будут занимать на 60% меньше места.

Ряд обновлений коснулся стандартных приложений в iOS. Так, появилась возможность редактировать видео со смартфона, регулировать положение «студийного света» на снимках, а приложение «Карты», по заверениям компании, было переработано чуть ли не с нуля.

Фото: Mason Trinca, Reuters

Mac Pro и Pro Display XDR

Несмотря на «софтовый» характер конференции, иногда Apple презентует и новые продукты. Впервые с 2013 года корпорация представила новый Mac Pro, который в сети сразу же сравнили с теркой из-за интересного дизайна. В максимальной комплектации профессиональный компьютер получит 28-ядерный процессор Intel Xeon, 1,5 Тб памяти и две видеокарты Radeon Pro Vega II Duo. Однако цена известна только для минимальной комплектации компьютера — $5999. Еще один продукт — 32-дюймовый монитор Pro Display XDR, который обойдется в $4999. Оба устройства поступят в продажу осенью этого года.

MacOS

В обновленной macOS 10.15 Catalina Apple отказалась от iTunes. Место медиаплеера займут три отдельных приложения — Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. В macOS Catalina появилась продвинутая возможность голосового управления, разработанная специально для людей с ограниченными возможностями.

Важным обновлением для разработчиков приложений стала возможность портировать их с iPad на Mac. Проект, получивший названием Catalyst, даже сподвиг Twitter вернуть в Mac App Store свое оригинальное приложение.

Фото: Mason Trinca, Reuters

WatchOS и iPadOS

Операционная система для Apple Watch — watchOS 6 — получила одно крупное обновление и несколько косметических. Умные часы впервые обрели собственный магазин приложений App Store, который не требует участия смартфона. Также у часов появился новые циферблаты, встроенный диктофон и калькулятор. Корпорация углубляет возможности Apple Watch по контролю здоровья носителя: в часы был добавлен измеритель окружающего шума — функция, которая предупредит носителя об опасном для его здоровья уровне громкости окружения. В Apple оговариваются: «мы не храним записи звука». Кроме того, в Apple Watch свой менструальный календарь.

Планшет iPad обзавелся собственной операционной системой — iPadOS. В ней расширена функциональность жестов и возможности многозадачности, например можно запустить две копии одного приложения одновременно. Также планшеты смогут поддерживать подключение накопителей через USB.

В завершение Apple показала свои наработки в сфере дополненной реальности (AR) — ARKit 3, RealityKit и Reality Composer. Главными нововведениями стали Motion Capture и возможность «встраивать» человека в контент дополненной реальности.

«В противовес прошлой WWDC, где основной фокус был на быстродействие и небольшие улучшения, сегодня представили все и сразу: новый Mac Pro, новые сервисы и давно желаемые функции для разработчиков»,— комментирует директор производства Redmadrobot Артур Сахаров с места событий. Он обращает внимание на множество и других небольших новинок: подключение нескольких наушников через Bluetooth, полностью переосмысленный сервис Find My iPhone, превращение Apple TV в игровую платформу с внешними контроллерами и функция Sidecar (возможность расширять рабочий стол Mac на iPad). «Обычно на конференциях и мероприятиях Apple представляет примерно в два раза меньше обновлений, чем сегодня. И это самое начало!» — оптимистичен собеседник “Ъ”.

Дмитрий Шестоперов