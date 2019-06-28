В Свердловской области впервые прошел опрос по проектам «Умного города»

Администрация Полевского и ПАО «Ростелеком» провели опрос среди жителей города по приоритетным направлениям проекта «Умный город» — впервые в Свердловской области. Как рассказал директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков, горожане отдали предпочтение трем направлениям — энергоэффективному городскому освещению, в том числе архитектурной и художественной подсветке (311 голосов), системе онлайн–мониторинга атмосферного воздуха и воды (212 голосов) и созданию системы интеллектуального видеонаблюдения (203 голоса). Наименее популярными стали проекты по созданию инфраструктуры сетей связи, электронное голосование собственников квартир и системы информирования граждан о ЧС.

По данным организаторов опроса, было опрошено 2,5 тыс. жителей (население города — более 60 тыс. человек). Выбирать предлагалось из 16 направлений, в числе которых были создание интеллектуальной системы управления городского транспорта, развертывания общегородского Wi–Fi и автоматизация системы обращения с ТКО. Голосование велось на официальном портале администрации, сайте «Про.Полевской» и в посвященной городу группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы предполагали, что подобный исход может быть. Устаревшее уличное освещение, которое есть в городах, не отвечает стандартам освещения и безопасности. Модернизация его позволит начать экономить муниципалитету до 85% затрат»,— подчеркнул господин Извеков. По его словам, реализацию трех выбранных проектов начнут до конца этого года. Инвестиции в проект, добавил он, будут известны в течение месяца. По мнению администрации города, вклад городского бюджета в реализацию проектов не превысит 30% — остальное придется на частные инвестиции.

Следующим городом для опроса станет Каменск-Уральский. В Екатеринбурге мнение жителей планируют спросить осенью, когда будут согласованы основные пункты дорожной карты.

Напомним, в апреле Екатеринбург, Каменск-Уральский, а также Полевской и Новоуральск были включены в перечень пилотных городов программы «Умный город» Минстроя РФ. Они станут площадками тестирования цифровых и инженерных решений, организационных подходов, правовых моделей, применяемых для цифровизации городского хозяйства.

Анна Лапина