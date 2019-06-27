МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы. Также ожидается усиление ветра с порывами 15–20 м/с. Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Запрещается находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Кроме того, водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Парковаться необходимо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.