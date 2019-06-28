Достраивать элитный ЖК Sky House будет Capital Group

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика при достройке элитного жилого комплекса Sky House в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники. В Москомстройинвесте подтвердили эту информацию, пояснив, что Capital Group подписала договор с действующим застройщиком проекта — ООО «Олтэр». Отмечается, что представители компании уже провели встречу с инициативной группой дольщиков жилого комплекса.

Напомним, в понедельник, 24 июня источники “Ъ” сообщали, что власти Москвы готовы урегулировать отношения с «Олтэр» и на следующей неделе объявят о новых деталях сотрудничества с застройщиком. В «Олтэр» заверили, что мировое соглашение еще не подписано, но достраивать объект компания будет «при участии новой команды и поддержке города».

Строительство ЖК Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году, девелопером проекта стало аффилированное с MosCityGroup Павла Фукса ООО «Олтэр». Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании начался конфликт с мэрией Москвы. С 2015 года в суде рассматривается заявление о банкротстве компании, поданное департаментом городского имущества. Кроме того, чиновники пытались взыскать с компании $35 млн — это доля города по инвестконтракту. Среди дольщиков объекта есть и публичные люди — семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева (владеет офисной частью) и борец Федор Емельяненко. Сейчас два корпуса Sky House готовы на 99%, еще два — на 85–90%, говорят дольщики ЖК.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Sky House без конца и края».