Sky House без конца и края

Срок сдачи в эксплуатацию скандального долгостроя — жилого комплекса Sky House в центре Москвы, где часть коммерческой недвижимости принадлежит экс-губернатору Тульской области Владимиру Груздеву,— в очередной раз перенесен. Теперь чиновники мэрии обещают достроить объект в третьем квартале 2021 года, хотя ранее речь шла о декабре 2019 года. Власти могут поменять техзаказчика и генподрядчика проекта. Павел Фукс, владелец компании «Олтэр» (привлекала у покупателей средства на строительство), объявлен в розыск.

Москомстройинвест в очередной раз перенес срок сдачи элитного ЖК Sky House на Мытной улице в центре Москвы, говорится в письме зампреда ведомства Александра Гончарова (копия есть у “Ъ”). Теперь предполагается, что долгострой завершат в третьем квартале 2021 года, хотя еще в марте чиновники называли декабрь 2019 года.

Строительство Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году, девелопером проекта стало аффилированное с MosCityGroup Павла Фукса ООО «Олтэр». Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании начался конфликт с мэрией Москвы. С 2015 года в суде рассматривается заявление о банкротстве компании, поданное департаментом городского имущества. Кроме того, чиновники пытались взыскать с компании $35 млн — это доля города по инвестконтракту.

По подсчетам «Метриум» / CBRE, в Sky House уже продано 275 квартир, или 51% от всего объема предложения. Среди дольщиков объекта есть и публичные люди — семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева (владеет офисной частью) и борец Федор Емельяненко. Покупатели давно пытаются договориться с мэрией о банкротстве и смене застройщика, но чиновники затягивают судебный процесс, жалуется представитель инициативной группы дольщиков Лия Горбан. Она предполагает, что, если бы город согласился на введение процедуры наблюдения, объект уже был бы сдан, приводя в пример ситуацию с Urban Group (банкротство этого застройщика началось в 2018 году, а соинвесторы, купившие квартиры в 2015 году, уже получают ключи). Сейчас два корпуса Sky House готовы на 99%, еще два — на 85–90%, говорят дольщики ЖК.

Управляющий партнер «Метриум» / CBRE Мария Литинецкая подсчитала, что в Москве осталось не более десяти проектов, реализация которых началась до 2010 года, причем почти все новостройки введены в эксплуатацию. По ее словам, часто объекты продаются более десяти лет из-за дороговизны или уже устаревшей концепции. Эти факторы будут влиять и на продажу оставшихся площадей в Sky House из-за не самых удачных планировок квартир.

Руководитель департамента контроля качества службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова отмечает, что органы госвласти действительно зачастую затягивают процесс достройки. Адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов называет срок рассмотрения заявления о банкротстве необычным: по общему правилу такие дела рассматриваются не более чем за семь месяцев.

Как сообщили несколько источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, власти города наконец готовы урегулировать отношения с «Олтэр» и на следующей неделе объявят о новых деталях сотрудничества с застройщиком. В Москомстройинвесте пока не комментируют ситуацию. В «Олтэр» заверили, что мировое соглашение еще не подписано, но достраивать объект компания будет «при участии новой команды и поддержке города». По словам собеседника “Ъ”, у объекта появится новый технический заказчик и, скорее всего, генподрядчик. Ранее техзаказчиком выступал «Москапстрой» (принадлежит мэрии), а генподрядчиком — АРКС, с которой договор был расторгнут в прошлом году через суд. Параллельно Москомстройинвест инициировал уголовное преследование бывшего бенефициара компании: в декабре 2018 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Павла Фукса по статье «Мошенничество». Из базы МВД следует, что сейчас девелопер объявлен в розыск.

Елизавета Макарова