«Газпром энергохолдинг» завершил стройки

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) запустил последние энергоблоки, которые должен был построить по обязательной инвестпрограмме, на Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт. Стоимость двух энергоблоков составила 24 млрд руб. В текущем году ГЭХ запустил цикл новых инвестиций: компания будет модернизировать старые мощности в Московской и Ленинградской областях, инвестиции могут составить более 5 млрд руб. В предыдущий инвестцикл компания вложила около 450 млрд руб. Но, по оценкам аналитиков, пока участие в новой программе модернизации не закроет и 10% тех доходов, которых лишается ГЭХ после прекращения программы ДПМ.

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), контролирующий энергоактивы монополии, сдал второй энергоблок на Грозненской ТЭС (всего два энергоблока по 180 МВт) в Чечне. Это последний генерирующий объект, который компания должна была построить в рамках своей обязательной инвестпрограммы по старым договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей). Стоимость строительства ТЭС, по словам главы ГЭХ Дениса Федорова, составила 24 млрд руб.

По словам топ-менеджера, ГЭХ изучает возможность реализации в регионе еще нескольких проектов: «После того как мы посчитаем экономическую эффективность, будем принимать инвестрешения».

Обязательные инвестконтракты по строительству новых энергоблоков заключались с генкомпаниями, выделенными к 2008 году из РАО «ЕЭС России» и проданными новым инвесторам. В ходе реформы ГЭХ получил контрольные пакеты в ОГК-2, ОГК-6 (были консолидированы), ТГК-1, «Мосэнерго» и энергосбытовых активах. Общая мощность — 39,5 ГВт. Всего по программе ДПМ ГЭХ построил 36 новых энергоблоков на 9 ГВт, инвестиции составили 450 млрд руб.

ГЭХ забрал ДПМ для Грозненской ТЭС у ТГК-2. Предполагалось, что первый энергоблок введут в эксплуатацию в середине 2018 года, второй — к концу 2018 года. Но компания не успевала в сроки и воспользовалась грейс-периодом (нештрафуемой отсрочкой на год). В мае ГЭХ вошел в новый цикл инвестиций через участие в пилотном отборе проектов модернизации старых ТЭС на 2022–2024 годы. Компания будет модернизировать мощности на ТЭС-22 и ТЭС-23 в Москве и Московской области, на Киришской ГРЭС и Автовской ТЭС в Ленинградской области. Инвестиции в эти проекты могут достигнуть 5,4 млрд руб., по оценке «ВТБ Капитал».

ГЭХ начал вводить ДПМ-стройки раньше других генкомпаний, поэтому пик платежей по этим проектам уже прошел — в 2017 году он достигал 74,6 млрд руб., сейчас идет на спад, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Остаточные платежи с 2019 по 2028 год составят, по его оценке, около 390 млрд руб. Программа модернизации на первом этапе не покроет и 10% от выпадающих платежей ГЭХ от старых ДПМ, считает аналитик.

Татьяна Дятел, Грозный