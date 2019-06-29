Сегодня день рождения у заместителя председателя Совета федерации Галины Кареловой

Ее поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Дорогая Галина Николаевна! Поздравляю Вас с днем рождения! Всю свою жизнь Вы посвятили решению проблем людей, заботе и поддержке тех, кто особенно в этом нуждается. Все знают Вас как очень активного и ответственного человека, профессионала своего дела. Дай Бог Вам здоровья и сил на Ваше дальнейшее служение!

Ольга Егорова Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня день рождения у председателя Московского городского суда Ольги Егоровой

Ее поздравляет начальник УФСИН по г. Москве Сергей Мороз:

— Уважаемая Ольга Александровна! От руководства и личного состава УФСИН России по г. Москве поздравляю Вас с днем рождения! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, стабильности, оптимизма, только добрых вестей, неиссякаемой энергии, семейного благополучия Вам, Вашим родным и близким! Пусть добрые поздравления радуют сердце, теплые пожелания согревают его, а искренние улыбки приносят счастье! Пусть Ваш профессионализм, принципиальность, самоотверженность, верность и преданность делу, жизненный опыт и стремление работать с максимальной отдачей сил станут залогом Ваших дальнейших успехов!

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