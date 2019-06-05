«Воронежстальмост» сводят с заказчиками

Крупному производителю металлоконструкций ЗАО «Воронежстальмост» после завершения работ для Крымского моста с осени 2018 года не хватает заказов — он перешел на две смены вместо трех и был вынужден на 30% снизить зарплаты, чтобы избежать сокращений. Ежемесячная выработка продукции уменьшилась в среднем вдвое. На предприятии рассчитывают на заказы в рамках федерального проекта модернизации транспортной инфраструктуры до 2024 года. С просьбой привлечь к этому воронежский завод накануне обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко. Эксперты предупреждают о крайне высокой конкуренции на рынке, из-за которой небольшие игроки максимально снижают цены в ущерб качеству.



Как рассказал вчера “Ъ-Черноземье” генеральный директор и один из акционеров ЗАО «Воронежстальмост» Андрей Боровиков, после завершения работ по изготовлению конструкций Крымского моста у предприятия на 45% сократился объем заказов, из-за чего возникли проблемы с загрузкой. Это привело к переходу на работу в сборочных цехах в две смены вместо трех и уменьшению зарплаты работников на 30%, чтобы избежать сокращений. «Зарплата по условиям коллективного договора привязана к объему произведенной продукции. Это экономика»,— сказал гендиректор.

По словам управленца, 2017 год, когда «Воронежстальмост» работал над заказом для Крымского моста, стал для предприятия «рекордным» — выпуск продукции составил 57 тыс. т в год, или в среднем почти 5 тыс. т в месяц. «Конструкции Крымского моста удобные для производства — крупные, типовые. В 2018 году мы рассчитывали достигнуть выработки в 60 тыс. т, но произвели 55 тыс. т. С четвертого квартала началось снижение количества заказов и загрузки. Начало 2019 года пока не принесло заметного изменения ситуации»,— сказал господин Боровиков.

Сейчас выработка предприятия составляет в среднем 2,5 тыс. т мостовых конструкций в месяц. «В первом квартале 2019 года мы упали до докрымских объемов… Пока не можем прогнозировать заказы на перспективу дольше нескольких месяцев. Хотя это, с другой стороны, стало для нас стимулом немного перестроиться, ориентируясь не только на госзаказ. Сейчас, в частности, готовим конструкции по заказу "Северстали"»,— отметил господин Боровиков.

Депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко вчера в ходе визита на предприятие сообщил, что обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с «просьбой помочь с загрузкой предприятия». Копия письма есть у “Ъ-Черноземье”. «Правительством РФ утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с суммарным финансированием более 3 трлн руб. Одна из задач… — строительство и реконструкция более 30 мостов и 40 развязок. Прошу вас сообщить, как видится министерству, выступающему оператором реализации плана, вопрос загрузки госзаказами… "Воронежстальмоста"»,— сказано в документе. Там также названы возможные проекты для его участия: мост через Енисей в Красноярском крае, мост через Волгу на обходе Тольятти. «Ожидаю ответ до 16 июня»,— сказал господин Ревенко.

ЗАО «Воронежстальмост» по итогам 2018 года получило 75 млн руб. чистой прибыли, говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности компании по РСБУ. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2017-м. При этом выручка предприятия увеличилась на 3,7%, до 5,5 млрд руб. Кроме того, существенно увеличились коммерческие расходы — в 1,8 раза, до 416,6 млн руб. В отчетности ухудшение отдельных финпоказателей объясняется снижением в 2018 году производства на 3,5%. Это объясняется падением спроса на металлоконструкции.

Руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков считает, что «у предприятия нет серьезных проблем, угрожающих его существованию».

Загрузка предприятий такого рода синусоидальная. А загрузка на 100% — вообще фантастика. После того как крупный заказ уходит, загрузка уменьшается и начинается поиск следующего крупного заказа»,— сказал “Ъ-Черноземье” господин Десятириков.

По его словам, региональные власти пока активно не вмешиваются в ситуацию на «Воронежстальмосте»: «Правительство области не является покупателем мостовых конструкций. И нет у нас такой функции — обеспечивать предприятие загрузкой. Но мы активно работаем в установлении кооперационных связей между участниками рынка, это тоже может оказать положительное воздействие».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что к сложной ситуации с заказами на «Воронежстальмосте» привела конъюнктура профильного рынка. «Конкуренция на российском рынке стальных конструкций очень велика. Множество совершенно разных по размеру игроков борются в основном за заказы со стороны государства на изготовление конструкций для дорог и мостов. Число частных заказов относительно невелико,— сказал господин Хазанов.— Идет настолько жесткая борьба со снижением цен, что предприятия ради получения заказа подчас готовы работать на минимальной рентабельности в 1–2%, чтобы просто выжить».

«Конечно, далеко не всякий участник рынка может делать мостовые конструкции высокого качества, на которых специализируется "Воронежстальмост". Но заказчик на торгах смотрит в первую очередь на цену, а не на качество. Мелкие игроки готовы демпинговать и браться за любые заказы. К сожалению, после завершения Крымского моста сравнительно крупных инфраструктурных проектов не планируется. Пока не строится Северный широтный ход, в ближайшее время не начнется возведение моста на Сахалин. Предполагаю, что ситуация на рынке будет оставаться тяжелой»,— заключил господин Хазанов.

Сергей Калашников