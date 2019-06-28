Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

Вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса, в соответствии с которой пьяные водители, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими, рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал человек, то суд может назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет. Если в аварии есть погибший, водитель получит по решению суда до 12 лет тюрьмы, при двух и более погибших — до 15 лет тюрьмы.

К автомобилистам, покинувшим место ДТП, в котором по их вине пострадали или погибли люди, будут применяться аналогичные сроки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пьяные водители станут пассажирами надолго».