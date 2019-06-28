Bonum купила долги универмага «Цветной» за 4,2 млрд рублей

«Бонум менеджмент» (структура Bonum Capital) стала единственным участником торгов по переуступке прав требований по долгам универмага «Цветной» в центре Москвы. Об этом сообщил Российский аукционный дом, проводивший торги по поручению Сбербанка, кредитора объекта. «Бонум менеджмент» заплатит за лот стартовую цену — 4,2 млрд руб.

Bonum Capital — инвестиционная группа, созданная в 2013 году Муратом Алиевым. Среди известных публичных проектов — консолидация и последующая продажа ВТБ 85% акций банка «Возрождение», создание компании «Паскаль Медикал», построившей в подмосковной Дубне комплекс по производству медицинских шприцев.

О том, как Bonum Capital решила купить долги универмага, читайте в публикации “Ъ” «В "Цветной" хочет зайти Bonum».

Халиль Аминов